Сурков готовится покинуть пост помощника Путина – росСМИ

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Пятница, 11 мая 2018, 17:21

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации.  

Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких источников, близких к Кремлю и к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

"Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. 

Собеседники издания называют разные причины возможной отставки Суркова: и то, что стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, и то, что у Суркова были конфликты с другими ведомствами, в частности, со службой оперативной информации и международных связей ФСБ.

Сурков занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента РФ в течение 12 лет.

Он курировал внутреннюю политику, а с 2013 года был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.

Сурков также отвечает за украинское направление.

Темы: Росcия Путин
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