Держдума пропонує саджати росіян на 4 роки за підтримку санкцій

У Держдумі РФ підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність до чотирьох років позбавлення волі за виконання санкцій іноземних держав на території РФ, а також за сприяння у встановленні антиросійських санкцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посилання на джерела.

"Цей проект закону, яким пропонуються зміни до Кримінального кодексу РФ, буде офіційно внесений до Держдуми в понеділок вранці, його авторами є спікери обох палат Федеральних Зборів В'ячеслав Володін (Держдума) і Валентина Матвієнко (Рада Федерації), лідери всіх чотирьох фракцій", - повідомило журналістам джерело в Держдумі.

За його словами, згідно з проектом закону, КК РФ доповнюється новою статтею "Обмеження або відмова у вчиненні звичайних господарських операцій та угод з метою сприяння у виконанні заходів обмежувального характеру, введених іноземною державою, союзом іноземних держав або міжнародною організацією".

Відповідно до нього, відмова від виконання операцій і угод через дотримання санкцій, введених проти РФ, каратиметься штрафом до 600 тисяч рублів, обмеженням або позбавленням волі до чотирьох років.

Крім того, стаття передбачає відповідальність за надання рекомендацій та передачу відомостей, "які призвели або могли призвести" до введення антиросійських санкцій.

За це пропонується ввести штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Передбачається, що 15 травня пройде перше читання законопроекту "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США і чи інших держав", 17 травня відбудеться перше читання поправок до Кримінального кодексу РФ, а 22 травня обидва законопроекти будуть розглянуті у другому читанні. На 24 травня планується третє читання цих законодавчих ініціатив, повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.