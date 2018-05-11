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Госдума предлагает сажать россиян на 4 года за поддержку санкций

Пятница, 11 мая 2018, 18:46

В Госдуме РФ подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за выполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие в установлении антироссийских санкций.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Этот проект закона, которым предлагаются изменения в Уголовный кодекс РФ, будет официально внесен в Госдуму в понедельник утром, его авторами являются спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации), лидеры всех четырех фракций" , - сообщил журналистам источник в Госдуме.

По его словам, согласно проекту закона, УК РФ дополняется новой статьей "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок с целью содействия в выполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией".

Согласно ему, отказ от выполнения операций и сделок через соблюдение санкций, введенных против РФ, будет наказываться штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы до четырех лет.

Кроме того, статья предусматривает ответственность за предоставление рекомендаций и передачу сведений, "которые привели или могли привести" к введению антироссийских санкций.

За это предлагается ввести штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Предполагается, что 15 мая пройдет первое чтение законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и или других государств", 17 мая состоится первое чтение поправок в Уголовный кодекс РФ, а 22 мая оба законопроекта будут рассмотрены во втором чтении. На 24 мая планируется третье чтение этих законодательных инициатив, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Украинская правда
Темы: Росcиясанкциитюрьма
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