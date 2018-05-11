Звільнені з полону отримають по 100 тисяч гривень – МінТОТ

Звільненим з полону українцям виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

"Особам, яких було позбавлено особистої свободи та звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. виплачується грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень (одноразово)", - йдеться у повідомленні.

Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено свободи на окремих територіях Донецької та Луганської областей, затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Відповідно до цього порядку, звільнені полонені повинні звернутися протягом 6 місяців з дня звільнення в підрозділ з питань соціального захисту виконавчої адміністрації за місцем прописки або фактичного проживання.

Це – держадміністрації у Києві, Севастополі та виконавчі органи місцевих рад.

До заяви необхідно додати копію документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства та копію ІПН (крім тих, хто не має коду з відповідною відміткою в паспорті або іноземців). До них необхідно буде пред'явити оригінали документів.