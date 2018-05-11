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Звільнені з полону отримають по 100 тисяч гривень – МінТОТ

П'ятниця, 11 травня 2018, 23:08
Звільнені з полону отримають по 100 тисяч гривень – МінТОТ
Громадське

Звільненим з полону українцям виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

"Особам, яких було позбавлено особистої свободи та звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. виплачується грошова допомога у розмірі  100 тисяч гривень (одноразово)", - йдеться у повідомленні.

Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено свободи на окремих територіях Донецької та Луганської областей, затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Відповідно до цього порядку, звільнені полонені повинні звернутися протягом 6 місяців з дня звільнення в підрозділ з питань соціального захисту виконавчої адміністрації за місцем прописки або фактичного проживання.

Це – держадміністрації у Києві, Севастополі та виконавчі органи місцевих рад.

До заяви необхідно додати копію документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства та копію ІПН (крім тих, хто не має коду з відповідною відміткою в паспорті або іноземців). До них необхідно буде пред'явити оригінали документів.

У свою чергу перший віце-спікер ВР,  представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вибачилася перед звільненими з полону українцями за те, що "урядові бюрократичні процедури затягнулися на кілька місяців".

"Нарешті. Хочеться вибачитися перед звільненими, що урядові бюрократичні процедури затягнулися на кілька місяців. Важливо, що ця ініціатива і обіцянка буде, нарешті, виконана. ... Ми працюємо далі, аби витягти з тюрем ОРДЛО і РФ всіх бранців Кремля", - зазначила вона.

Наприкінці січня глава Мінсоцполітики Андрій Рева заявив на засіданні Кабміну, що українським заручникам, яких у грудні  звільнили з полону бойовиків, буде виплачено по 100 тис. грн одноразової допомоги. 

Окрім цього передбачалася можливість надання медичної, психологічної допомоги та реабілітації, а для переселенців - забезпеченням тимчасовим житлом.

Однак наприкінці березня виконавчий директор БФ "Восток-SOS" Олександра Дворецька заявила, що звільнені з полону українці досі не отримали державної матеріальної  допомоги  та мають проблеми з працевлаштуванням і житлом.

Українська правда

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Теми: полоненігрошіКабінет міністрів
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