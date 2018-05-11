Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривень - МинВОТ

Пятница, 11 мая 2018, 23:08
Освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривень - МинВОТ
Громадське

Освобожденным из плена украинцам выплатят единоразовую денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"Лицам, которые были лишены личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года выплачивается денежная помощь в размере 100 000 гривен (однократно)", - говорится в сообщении.

Порядок выплаты единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены свободы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, утвержден соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Согласно этому порядку, освобожденные пленные должны обратиться в течение 6 месяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания.

Это - госадминистрации в Киеве, Севастополе и исполнительные органы местных советов.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющею личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства и копию ИНН (кроме тех, кто не имеет кода с соответствующей отметкой в ​​паспорте или иностранцев). К ним необходимо будет предъявить оригиналы документов.

В свою очередь первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко извинилась перед освобожденными из плена украинцами за то, что "правительственные бюрократические процедуры затянулись на несколько месяцев".

"Наконец-то. Хочется извиниться перед освобожденными, что правительственные бюрократические процедуры затянулись на несколько месяцев. Важно, что эта инициатива и обещание будет, наконец, выполнено. ... Мы работаем дальше, чтобы вытащить из тюрем ОРДЛО и РФ всех пленников Кремля", - отметила она.

В конце января глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил на заседании Кабмина, что украинцам, которых в декабре освободили из плена боевиков, будет выплачено по 100 тыс. грн одноразовой помощи.

Кроме этого предусмотрена возможность оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации, а для переселенцев - обеспечение временным жильем.

Однако в конце марта исполнительный директор БФ "Восток-SOS" Александра Дворецкая заявила, что освобожденные из плена украинцы до сих пор не получили государственной матпомощи и имеют проблемы с трудоустройством и жильем.

Украинская правда
Темы: пленныеденьгиКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
пленные
Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: