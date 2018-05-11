Освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривень - МинВОТ

Освобожденным из плена украинцам выплатят единоразовую денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"Лицам, которые были лишены личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года выплачивается денежная помощь в размере 100 000 гривен (однократно)", - говорится в сообщении.

Порядок выплаты единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены свободы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, утвержден соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Согласно этому порядку, освобожденные пленные должны обратиться в течение 6 месяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания.

Это - госадминистрации в Киеве, Севастополе и исполнительные органы местных советов.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющею личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства и копию ИНН (кроме тех, кто не имеет кода с соответствующей отметкой в ​​паспорте или иностранцев). К ним необходимо будет предъявить оригиналы документов.