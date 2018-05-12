Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль: Український транзит газу стримує Путіна від повноцінного нападу

Субота, 12 травня 2018, 03:33

Газове питання - це те, що стримує повномасштабну агресію Росії.

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Питання ГТС – це питання нашої безпеки, бо, справді, для нас існування цього маршруту постачання газу в Європу є певним чинником гарантування невторгнення Путіна повністю у військовому режимі на територію України.

І це те, що дуже слабко розуміють європейці. Принаймні, вони кажуть, що це не дуже розуміють", – підкреслила вона.

"Водночас, існування альтернативних маршрутів знімає цей запобіжник. І що станеться – ніхто не знає", – наголосила заступник міністра. 

"Після створення в Німеччині нової парламентської коаліції можна говорити про те, що позиція канцлера Ангели Меркель не така категорична щодо "Північного потоку-2".

Вона розуміє, що її партнери по коаліції дуже в цьому зацікавлені. Вона розуміє всі привабливі сторони існування цього "Північного потоку", а тоді фактично весь крупний хаб, тобто ринок газу - буде в Німеччині", – додала Зеркаль.

Як повідомлялось, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни - Німеччина та Фінляндія - видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

Читайте також: Танці навколо труби: Все, що треба знати про "Північний потік-2" і ризики для України




"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСУкраїнаРосіягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: