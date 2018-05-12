Зеркаль: Український транзит газу стримує Путіна від повноцінного нападу

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Субота, 12 травня 2018, 03:33

Газове питання - це те, що стримує повномасштабну агресію Росії.

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Питання ГТС – це питання нашої безпеки, бо, справді, для нас існування цього маршруту постачання газу в Європу є певним чинником гарантування невторгнення Путіна повністю у військовому режимі на територію України.

І це те, що дуже слабко розуміють європейці. Принаймні, вони кажуть, що це не дуже розуміють", – підкреслила вона.

"Водночас, існування альтернативних маршрутів знімає цей запобіжник. І що станеться – ніхто не знає", – наголосила заступник міністра. 

"Після створення в Німеччині нової парламентської коаліції можна говорити про те, що позиція канцлера Ангели Меркель не така категорична щодо "Північного потоку-2".

Вона розуміє, що її партнери по коаліції дуже в цьому зацікавлені. Вона розуміє всі привабливі сторони існування цього "Північного потоку", а тоді фактично весь крупний хаб, тобто ринок газу - буде в Німеччині", – додала Зеркаль.

Як повідомлялось, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни - Німеччина та Фінляндія - видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

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Теми: МЗС Україна Росія газ
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