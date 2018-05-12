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Зеркаль: Украинский транзит газа сдерживает Путина от полноценного нападения

Суббота, 12 мая 2018, 03:33

Газовый вопрос - это то, что сдерживает полномасштабную агрессию России.

Такое мнение в эфире "5 канала" выразила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вопрос ГТС - это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины.

И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что это не очень понимают", - подчеркнула она.

"В то же время, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель. И что произойдет - никто не знает", - отметила заместитель министра.

"После создания в Германии новой парламентской коалиции можно говорить о том, что позиция канцлера Ангелы Меркель не такая категоричная относительно "Северного потока-2".

Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы. Она понимает все привлекательные стороны существования этого "Северного потока", а потом фактически весь крупный хаб, то есть рынок газа - будет в Германии", - добавила Зеркаль.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

На данный момент две страны - Германия и Финляндия - выдали полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2".

Подробнее читайте: Танцы вокруг трубы: Все, что надо знать о "Северном потоке-2" и угрозах для Украины

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Темы: МИДУкраинаРосcиягаз
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