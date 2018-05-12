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В МЗС назвали "інсинуаціями" заяви РФ про погрози дипломату від "ветеранів АТО"

Субота, 12 травня 2018, 04:28
В МЗС назвали інсинуаціями заяви РФ про погрози дипломату від ветеранів АТО

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про те, що у стінах штаб-квартири ООН "ветерани АТО" погрожували фізичною розправою російському дипломату. Київ назвав ці заяви "інсинуаціями".

За словами Захарової, інцидент стався 9 травня після організованого українською стороною заходу на тему пропаганди і недостовірних новин, передає "ТАСС".

"На цей захід пішов російський представник - співробітник Департаменту інформації і друку, який працював на сесії Комітету. Він висловлював російську позицію за тими звинуваченнями, які лунали з української сторони - весь захід був абсолютно з антиросійським ухилом.

Як ми зрозуміли, українська делегація не очікувала, що російський учасник буде працювати і виступати, це стало для них несподіванкою", - сказала Захарова, додавши, що "закінчилося все дійсно плачевно".

"Українська сторона на медійний захід запросила, як вона заявила, ветеранів АТО, у тому числі людей, які були представлені як снайпери, які приїхали з південного сходу України.

По завершенні заходу ці люди в камуфляжі в кулуарах ООН підійшли до російського представника - співробітника прес-служби МЗС - і почали погрожувати фізичною розправою. По ООН бігали люди в камуфляжі, кричали, фотографували російських дипломатів і погрожували. Мова йшла про прямі погрози ", - додала вона. 

"Цей інцидент став частиною інформаційної роботи Києва, негативним прикладом якої є досі діючий сайт "Миротворець", де опубліковані персональні дані співробітників Департаменту інформації і друку МЗС РФ".

Все, що влаштувало представництво України, стало продовженням політики Києва із залякування співробітників МЗС РФ, які працюють в інформаційному напрямі", - переконані в МЗС РФ.

"Фізичні загрози з боку офіційно запрошених однієї делегацією осіб на адресу інших учасників за підсумками полеміки - річ, яка в стінах ООН не припустима", - додала Захарова.

В українському МЗС назвали заяви Росії "яскравим прикладом поширення фейків" та "інсинуаціями".

"Яскравий приклад поширення фейків офіційними чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ - інсинуації", - написала у Twitter речник відомства Мар'яна Беца.

Теми: УкраїнаРосіяМЗСООН
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