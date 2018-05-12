В МИД назвали "инсинуациями" заявления РФ об угрозах дипломату от "ветеранов АТО"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в стенах штаб-квартиры ООН "ветераны АТО" угрожали физической расправой российскому дипломату. Киев назвал эти заявления "инсинуациями".

По словам Захаровой, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, передает "ТАСС".

"На это мероприятие пошел российский представитель - сотрудник Департамента информации и печати, который работал на сессии Комитета. Он излагал российскую позицию по тем обвинениям, которые звучали с украинской стороны - все мероприятие было абсолютно с антироссийским уклоном.

Как мы поняли, украинская делегация не ожидала, что российский участник будет работать и выступать, это стало для них неожиданностью", - сказала Захарова, добавив, что" закончилось все действительно плачевно".

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины.

По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах ООН подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИД - и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", - подчеркнула она.

"Этот инцидент стал частью информационной работы Киева, негативным примером которой является до сих пор действующий сайт "Миротворец", где опубликованы персональные данные сотрудников Департамента информации и печати МИД РФ.

Все, что устроило представительство Украины, стало продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении", - убеждены в МИД РФ.

"Физические угрозы со стороны официально приглашенных одной делегацией лиц в адрес других участников по итогам полемики - вещь, которая в стенах ООН не допускается", - добавила Захарова.

В украинском МИД назвали заявления России "ярким примером распространения фейков" и "инсинуациями".

"Яркий пример распространения фейков официальными представителями РФ. Мероприятие по пропаганде модерировала лично, заявления РФ - инсинуации", - написала в Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.