Пожежна небезпека в Україні триває, у суботу дощитиме

12 травня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, переважатиме у більшості областей, окрім Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей.

Разом з тим у суботу у центральних, північних та східних областях вдень очікуються дощі. Температура вдень від 13-15 тепла на сході до 18-23 градусів тепла у решті регіонів.