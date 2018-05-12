Пожежна небезпека в Україні триває, у суботу дощитиме

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Субота, 12 травня 2018, 08:58

12 травня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, переважатиме у більшості областей, окрім Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей. 

Разом з тим у суботу у центральних, північних та східних областях вдень очікуються дощі. Температура вдень від 13-15 тепла на сході до 18-23 градусів тепла у решті регіонів. 

 

Теми: погода
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