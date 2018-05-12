В Украине сохраняется высокая пожароопасность, в субботу - дожди

12 мая в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили в Укргидрометцентре, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, будет преобладать в большинстве областей, кроме Львовской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей.

Вместе с тем в субботу в центральных, северных и восточных областях днем ожидаются дожди. Температура днем от 13-15 тепла на востоке до 18-23 градусов тепла в других регионах.