Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине сохраняется высокая пожароопасность, в субботу - дожди

Суббота, 12 мая 2018, 08:58

12 мая в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили в Укргидрометцентре, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, будет преобладать в большинстве областей, кроме Львовской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей.

Вместе с тем в субботу в центральных, северных и восточных областях днем ожидаются дожди. Температура днем от 13-15 тепла на востоке до 18-23 градусов тепла в других регионах.

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
В российском Уссурийске прорвало дамбу, затоплены несколько улиц, людей эвакуируют
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: