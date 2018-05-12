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УЗ планує зменшити кількість нічних поїздів і обіцяє чистоту у вагонах

Субота, 12 травня 2018, 09:28
УЗ планує зменшити кількість нічних поїздів і обіцяє чистоту у вагонах

"Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди протягом наступних 10 років: їх співвідношення з нічними становитиме 50 на 50.

Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на залізничному вокзалі у Києві, пише Укрінформ.

"У нас є плани на наступні 10 років зробити акцент на денних поїздах. На швидкісні поїзди сьогодні у нас нарікань практично немає. ... Є перспективи і плани, щоб у наступні 10 років наполовину перейти на денне швидкісне сполучення", - заявив Кравцов.

При цьому Кравцов послався на дані статистики щодо заповненості у потягах Інтерсіті+, яка становить близько 90%.

"Це один з найвищих показників по швидкісних поїздах в СНД. ... Ми плануємо зробити такий баланс 50 на 50", - зазначив він.

Кравцов додав, що "традиційні спальні нічні поїзди УЗ має намір зробити максимально якісними" для пасажирів. 

В.о. голови правління УЗ також заявив, що "Укрзалізниця" запроваджує нову технологію прибирання пасажирських вагонів - замість провідників це робитимуть професійні мийники: до кінця року штат мийно-екіпірувальних бригад  має збільшитися зі 120 до 650 працівників. 

На закупівлі нового мийного засобу "Укрзалізниця" планує витрати близько 5-10 млн. гривень і ще кілька мільйонів - на придбання парогенераторів і нових парових пилососів.

"Видатки на фінансування штату мийних бригад становитимуть 10-20 млн гривень, однак вони не перевищуватимуть нинішні, які витрачались на фінансування доплат провідникам за прибирання у вагонах", - заявив Кравцов.

Також, за словами Кравцова, УЗ планує найближчим часом відкрити гарячу лінію "Чистота в потягах", щоб оперативно отримувати інформацію від пасажирів про прибирання вагонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницятранспорт
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