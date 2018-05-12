УЗ планує зменшити кількість нічних поїздів і обіцяє чистоту у вагонах

"Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди протягом наступних 10 років: їх співвідношення з нічними становитиме 50 на 50.

Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на залізничному вокзалі у Києві, пише Укрінформ.

"У нас є плани на наступні 10 років зробити акцент на денних поїздах. На швидкісні поїзди сьогодні у нас нарікань практично немає. ... Є перспективи і плани, щоб у наступні 10 років наполовину перейти на денне швидкісне сполучення", - заявив Кравцов.

При цьому Кравцов послався на дані статистики щодо заповненості у потягах Інтерсіті+, яка становить близько 90%.

"Це один з найвищих показників по швидкісних поїздах в СНД. ... Ми плануємо зробити такий баланс 50 на 50", - зазначив він.

Кравцов додав, що "традиційні спальні нічні поїзди УЗ має намір зробити максимально якісними" для пасажирів.

В.о. голови правління УЗ також заявив, що "Укрзалізниця" запроваджує нову технологію прибирання пасажирських вагонів - замість провідників це робитимуть професійні мийники: до кінця року штат мийно-екіпірувальних бригад має збільшитися зі 120 до 650 працівників.