УЗ планирует сократить количество ночных поездов и обещает чистоту в вагонах

"Укрзализныця" намерена переориентироваться на дневные поезда в течение следующих 10 лет: их соотношение с ночными составит 50 на 50.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов после инспектирования новой технологии уборки поездов на железнодорожном вокзале в Киеве, пишет Укринформ.

"У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. ... Есть перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение", - заявил Кравцов.

При этом Кравцов сослался на данные статистики по заполненности в поездах Интерсити+, которая составляет около 90%.

"Это один из самых высоких показателей по скоростных поездах в СНГ. ... Мы планируем сделать такой баланс 50 на 50", - отметил он.

Кравцов добавил, что "традиционные спальни ночные поезда УЗ намерена сделать максимально качественными" для пассажиров.

И.о. главы правления УЗ также заявил, что "Укрзализныця" вводит новую технологию уборки пассажирских вагонов - вместо проводников это будут делать профессиональные мойщики: к концу года штат моечно-экипировочных бригад должен увеличиться со 120 до 650 работников.

На закупки нового моющего средства "Укрзализныця" планирует потратить около 5-10 млн. грн и еще несколько миллионов - на приобретение парогенераторов и новых паровых пылесосов.

"Расходы на финансирование штата моющих бригад составят 10-20 млн гривен, однако они не будут превышать нынешние, которые тратились на финансирование доплат руководителям за уборку в вагонах", - заявил Кравцов.

Также, по словам Кравцова, УЗ планирует в ближайшее время открыть горячую линию "Чистота в поездах", чтобы оперативно получать информацию от пассажиров об уборке вагонов.