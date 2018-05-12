Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УЗ планирует сократить количество ночных поездов и обещает чистоту в вагонах

Суббота, 12 мая 2018, 09:28
УЗ планирует сократить количество ночных поездов и обещает чистоту в вагонах

"Укрзализныця" намерена переориентироваться на дневные поезда в течение следующих 10 лет: их соотношение с ночными составит 50 на 50.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов после инспектирования новой технологии уборки поездов на железнодорожном вокзале в Киеве, пишет Укринформ.

"У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. ... Есть перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение", - заявил Кравцов.

При этом Кравцов сослался на данные статистики по заполненности в поездах Интерсити+, которая составляет около 90%.

"Это один из самых высоких показателей по скоростных поездах в СНГ. ... Мы планируем сделать такой баланс 50 на 50", - отметил он.

Кравцов добавил, что "традиционные спальни ночные поезда УЗ намерена сделать максимально качественными" для пассажиров.

И.о. главы правления УЗ также заявил, что "Укрзализныця" вводит новую технологию уборки пассажирских вагонов - вместо проводников это будут делать профессиональные мойщики: к концу года штат моечно-экипировочных бригад должен увеличиться со 120 до 650 работников.

На закупки нового моющего средства "Укрзализныця" планирует потратить около 5-10 млн. грн и еще несколько миллионов - на приобретение парогенераторов и новых паровых пылесосов.

"Расходы на финансирование штата моющих бригад составят 10-20 млн гривен, однако они не будут превышать нынешние, которые тратились на финансирование доплат руководителям за уборку в вагонах", - заявил Кравцов.

Также, по словам Кравцова, УЗ планирует в ближайшее время открыть горячую линию "Чистота в поездах", чтобы оперативно получать информацию от пассажиров об уборке вагонов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныцятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Укрзализныця
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
УЗ запускает обновленный электропоезд на маршруте Ужгород – Львов
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: