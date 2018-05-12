Медіахолдинг Коломойського повідомив про зміну структури власності

Медіахолдинг "1+1 медіа" повідомив про зміну структури власності: частка компанії тепер безпосередньо належить гендиректору "1+1 медіа" Олександру Ткаченку та 27 співробітникам.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу холдингу, йдеться про 7,5% ТОВ "ТРК Студія "1+1", якою раніше вони володіли опосередковано - через іноземне підприємство "1+1 продакшн".



Наприкінці червня 2017 року гендиректор групи "1+1 медіа" Ткаченко став власником частки у 22,4% в іноземному підприємстві "1+1 продакшн", яке, у свою чергу, володіє 30% ТОВ "Телерадіокомпанія (ТРК) "Студія 1+1".

За його словами, він реалізував опціон, виданий йому акціонерами кілька років тому, після чого вирішив частину акцій передати працівникам "1+1". У результаті до складу співвласників "1+1 продакшн" із часткою по 0,1% увійшли, зокрема, Ольга Василевська-Смаглюк, Юрій Горбунов, О.Дубінський, Олександр Загородній, Алла Мазур, Руслан Сенічкін, Лідія Таран та інші.



На сайті "1+1" зазначалося, що Ігор Коломойський, який на той момент був кінцевим бенефіціаром, передав іще частину акцій на користь 6 фізичних осіб, з опосередкованою участю кожної з них у ТРК "Студія "1+1" менше ніж 10%.



У результаті сукупна частка Коломойського у ТРК "Студія 1+1" на 30 червня 2017 року скоротилася до 24,8655% і залишалася такою на кінець 2017 року. Раніше Коломойський був зазначений єдиним кінцевим бенефіціаром, але тепер у держреєстрі серед співвласників ТРК "Студія 1+1" він відсутній.



Частка Ігоря Суркіса у ТРК на середину 2017 року становила 24,65595%.



Згідно з держреєстром, нині Ткаченку належить 4,999992857%, виконавчому директору "1+1" медіа" Ярославу Пахольчуку - 0,258621429%, Еллі Білостоцькій, Ользі Смаглюк-Василевській, Юрію Горбунову, Ірині Демченко, Юлії Жмакіній, Олександру Загородньому, Ользі Кашпор, Артему Ковальову, Ользі Кошеленко, Аллі Мазур, Олександру Моторному, Іванні Найді, Олені Несміян, Роберту Опаленику, Світлані Павелецькій, Сергію Попову, Наталії Раєвській, Руслану Сенічкіну, Максиму Сухенку, Лідії Таран, Ганні Ткаченко, Марії Чміль, Максиму Шиленку та Станіславу Ясинському - по 0,086207143%.



Ще 22,5% тепер володіє Caddoa Limited, тоді як раніше всі зазначені частки були записані на іноземне підприємство "1+1 Продакшн", у якому Caddoa Limited належало 75%, а Ткаченку - 22,4%.



Інші співвласники залишилися незмінними: ТОВ "Медіа Сервісез Україна" - 42%, "Грізард Інвестментс Лімітед" - 22,98%, "Грінтвуд Інвестментс Лімітед" (обидві - Кіпр) - 5,02%.