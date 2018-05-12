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Медиахолдинг Коломойского сообщил об изменении структуры собственности

Суббота, 12 мая 2018, 09:58
Медиахолдинг Коломойского сообщил об изменении структуры собственности

Медиахолдинг "1+1 медиа" сообщил об изменении структуры собственности: доля компании теперь непосредственно принадлежит гендиректору "1+1 медиа" Александру Ткаченко и 27 сотрудникам.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу холдинга, речь идет о 7,5% ООО "ТРК Студия "1+1", которой ранее они владели опосредованно - через иностранное предприятие "1+1 продакшн".

В конце июня 2017 г. гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко стал владельцем доли в 22,4% в иностранном предприятии "1+1 продакшн", которое, в свою очередь, владеет 30% ООО "Телерадиокомпания (ТРК)" Студия 1+1".

По его словам, он реализовал опцион, выданный ему акционерами несколько лет назад, после чего решил часть акций передать работникам "1+1". В результате в состав совладельцев  с долей по 0,1% вошли, в частности, Ольга Василевская-Смаглюк, Юрий Горбунов, Александр Дубинский, Александр Загородний, Алла Мазур, Руслан Сеничкин, Лидия Таран и другие.

На сайте "1+1" отмечалось, что Игорь Коломойский, который на тот момент был конечным бенефициаром, передал еще часть акций в пользу 6 физических лиц, с опосредованным участием каждой из них в ТРК "Студия "1+1" менее 10% .

В результате совокупная доля Коломойского в ТРК "Студия 1+ 1" на 30 июня 2017 г. сократилась до 24,8655% и оставалась таковой на конец 2017 года. Ранее Коломойский был указан единственным конечным бенефициаром, но теперь в госреестре среди совладельцев ТРК "Студия 1+1" он отсутствует.

Доля Игоря Суркиса в ТРК на середину 2017 г. составила 24,65595%.

Согласно госреестру, в настоящее время Ткаченко принадлежит 4,999992857%, исполнительному директору "1+1" медиа" Ярославу Пахольчуку - 0,258621429%, Элли Белостокской, Ольге Смаглюк-Василевской, Юрию Горбунову, Ирине Демченко, Юлии Жмакиной, Александру Загороднему, Ольге Кашпор, Артему Ковалеву, Ольге Кошеленко, Алле Мазур, Александру Моторному, Иванне Найде, Елене Несмиян, Роберту Опаленику, Светлане Павелецкой, Сергею Попову, Наталье Раевской, Руслану Сеничкину, Максиму Сухенко, Лидии Таран, Анне Ткаченко, Марии Чмиль, Максиму Шиленко и Станиславу Ясинскому - по 0,086207143%.

Еще 22,5% теперь владеет Caddoa Limited, тогда как раньше все указанные доли были записаны на иностранное предприятие "1+1 Продакшн", в котором Caddoa Limited принадлежало 75%, а Ткаченко - 22,4%.

Другие совладельцы остались неизменными: ООО "Медиа Сервисез Украина" - 42%, "Гризард Инвестментс Лимитед" - 22,98%, "Гринтвуд Инвестментс Лимитед" (обе - Кипр) - 5,02%.

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Темы: КоломойскийСМИ
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