В Україні вдосконалять виплати разової допомоги іноземцям - службовцям ЗСУ

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким вдосконалюється питання виплати одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України.

Про це 12 травня повідомили у прес-службі глави держави.

Законом вносяться зміни до ст.214 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".