В Україні вдосконалять виплати разової допомоги іноземцям - службовцям ЗСУ

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Субота, 12 травня 2018, 10:32

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким вдосконалюється питання виплати одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України. 

Про це 12 травня повідомили у прес-службі глави держави. 

Законом вносяться зміни до ст.214 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". 

"Документом вдосконалюється чинне законодавство та встановлюється на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців ЗСУ, у тому числі і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні. 

Теми: Збройні сили гроші Порошенко
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