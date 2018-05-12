Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні вдосконалять виплати разової допомоги іноземцям - службовцям ЗСУ

Субота, 12 травня 2018, 10:32

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким вдосконалюється питання виплати одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України. 

Про це 12 травня повідомили у прес-службі глави держави. 

Законом вносяться зміни до ст.214 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". 

"Документом вдосконалюється чинне законодавство та встановлюється на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців ЗСУ, у тому числі і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні. 

Теми: Збройні силигрошіПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Збройні сили
Захисники за тиждень просунулися на 16 кілометрів у двох напрямках – Маляр
Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660
За минулу добу відбулось 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: