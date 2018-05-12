В Україні вдосконалять виплати разової допомоги іноземцям - службовцям ЗСУ
Президент Петро Порошенко підписав закон, яким вдосконалюється питання виплати одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України.
Про це 12 травня повідомили у прес-службі глави держави.
Законом вносяться зміни до ст.214 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
"Документом вдосконалюється чинне законодавство та встановлюється на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців ЗСУ, у тому числі і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні.