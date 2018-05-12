В Украине усовершенствуют выплату разовой помощи иностранцам - служащим ВСУ

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Суббота, 12 мая 2018, 10:32

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым совершенствуется вопрос выплаты единовременного пособия в случае гибели, инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вносятся изменения в ст.214 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силы деньги Порошенко
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