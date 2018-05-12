Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине усовершенствуют выплату разовой помощи иностранцам - служащим ВСУ

Суббота, 12 мая 2018, 10:32

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым совершенствуется вопрос выплаты единовременного пособия в случае гибели, инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вносятся изменения в ст.214 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силыденьгиПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении
Контранступление ВСУ далеко от провала, еще много борьбы - генерал Милли
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: