ЗМІ: У Чорногорії вбили громадянку України, яка керувала великим бізнесом

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Субота, 12 травня 2018, 11:38

У чорногорському Которі ввечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову.

Про це передає Vijesti.

За даними поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура уже почала розслідування справи. 

Лашманова була директором компаній "Mimoza group" i "Sea trade". Остання фірма три роки тому купила знаменитий в регіоні готель "Мімоза" в центрі Тівату і в цьому місці закінчила будувати новий готельний комплекс. Лашманова також була власником елітного комплексу "Перла" в Porto Montenegru в Тіваті. Крім того, вола володіла салоном краси "Фатальна", який розташований в престижному апарт-готелі "Tre Canne" в Будві.

За даними FOS, активи Лашманової оцінюються приблизно у 105 мільйонів євро. Мотив вбивства не відомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.

Лашманова вже кілька років живе в Чорногорії. Вона приїхала в Чорногорію кілька років тому, мала російський паспорт і спочатку працювала офіціанткою. Деякі ЗМІ вказують на те, що, за неофіційною інформацією, за активами Лашманової стоїть російський бізнесмен Валерій Задорін, який є власником російської компанії "Арома".

 
 

Європейська правда

Теми: Чорногорія вбивство
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