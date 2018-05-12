У чорногорському Которі ввечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову.

Як пише місцеве видання Vijesti з посиланням на дані поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдено у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура почала розслідування справи.

Згодом інформацію про громадянство загиблої підтвердили у МЗС України: "Консул підтвердив громадянство України загиблої у Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи", повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи. pic.twitter.com/mVPjTVR1Dq — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 12, 2018

Лашманова була директором компаній "Mimoza group" i "Sea trade". Остання фірма три роки тому купила знаменитий в регіоні готель "Мімоза" в центрі Тівату і в цьому місці закінчила будувати новий готельний комплекс. Лашманова також була власником елітного комплексу "Перла" в Porto Montenegru в Тіваті. Крім того, вола володіла салоном краси "Фатальна", який розташований в престижному апарт-готелі "Tre Canne" в Будві.

За даними FOS, активи Лашманової оцінюються приблизно у 105 мільйонів євро. Мотив вбивства не відомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.

Лашманова вже кілька років живе в Чорногорії. Вона приїхала в Чорногорію кілька років тому, мала російський паспорт і спочатку працювала офіціанткою. Деякі ЗМІ вказують на те, що, за неофіційною інформацією, за активами Лашманової стоїть російський бізнесмен Валерій Задорін, який є власником російської компанії "Арома".

Європейська правда