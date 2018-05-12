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В Черногории убили гражданку Украины, которая руководила крупным бизнесом

Суббота, 12 мая 2018, 11:38
В Черногории убили гражданку Украины, которая руководила крупным бизнесом

В черногорском Которе вечером 11 мая найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова.

Как сообщает Vijesti со ссылкой на данные полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.

Позже информацию о гражданстве погибшей подтвердили в МИД Украины: "Консул подтвердил гражданство Украины погибшей в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Лашманова была директором компаний "Mimoza group" i "Sea trade". Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель "Мимоза" в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельний комплекс. Лашманова также была владельцем элитного комплекса "Перла" в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, вола владела салоном красоты "Фатальна", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве.

По данным FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства не известен, но по данным источников издания, Лашманову могли убить во время ограбления квартиры.

Лашманова уже несколько лет живет в Черногории. Она приехала в Черногорию несколько лет назад, имела российский паспорт и сначала работала официанткой.

Некоторые СМИ указывают на то, что, по неофициальной информации, за активами Лашмановой стоит российский бизнесмен Валерий Задорин. Он является собственником российской компании "Арома" - одной из крупнейших фирм по продаже предметов роскоши.

 
 

Европейская правда

Темы: Черногорияубийство
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