Суд скасував заборону на участь Берлусконі у виборах

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Субота, 12 травня 2018, 12:32

Наглядовий суд Мілана скасував заборону для екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі щодо його участі у виборах.

Вердикт наглядового суду було винесено 11 травня, рішення набрало чинності негайно, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на видання "Corriere della Sera".

Таким чином якщо в Італії незабаром пройдуть нові вибори, Берлусконі зможе виставити свою кандидатуру.

Кілька років тому Берлусконі позбавили права брати участь у виборах після того, як його визнали винним у фінансових махінаціях.

Зокрема, він не міг брати участі у парламентських виборах, що відбулися цьогоріч, і, отже, наразі не може претендувати пост прем'єра і інші високі державні пости.

Теми: Італія вибори Берлусконі суд
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