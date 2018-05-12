Суд отменил запрет на участие Берлускони в выборах

140 просмотров
Суббота, 12 мая 2018, 12:32

Надзорный суд Милана отменил действовавший в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони запрет на участие в выборах.

Вердикт надзорного суда был вынесен 11 мая во второй половине дня, решение вступило в силу немедленно, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на издание "Corriere della Sera​".

Таким образом если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.

Несколько лет назад Берлускони был лишен права участвовать в выборах после того, как был признан виновным в финансовых махинациях.

В частности, он не мог принимать участия в парламентских выборах, прошедших в этом году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.

Темы: Италия виборы Берлускони суд
powered by lun.ua
По теме
В Риме задержали двух украинцев за попытку ограбить полицейского 11 мая 2018, 15:54
Кризис в Италии: "Движение 5 звезд" не хочет технического правительства, говорит о новых выборах 7 мая 2018, 13:41
В Одессу не впустили журналистов из Италии, Чехии и России 2 мая 2018, 16:59
Все новости
Главные новости
Жестоко избитый под Варшавой украинец может умереть - СМИ
СМИ: В Черногории убили гражданку Украины, которая руководила крупным бизнесом
Украина проверяет возможное задержание Россией двух украинских рыбаков
ООС: активные боевые действия на Донецком направлении, оккупанты понесли потери
Все новости
Лайфхаки

Как использовать фильтры для фотографий в Instagram

исследование

Поддержка любимого человека помогает худеть