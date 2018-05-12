Суд отменил запрет на участие Берлускони в выборах

Надзорный суд Милана отменил действовавший в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони запрет на участие в выборах.

Вердикт надзорного суда был вынесен 11 мая во второй половине дня, решение вступило в силу немедленно, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на издание "Corriere della Sera​".

Таким образом если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.

Несколько лет назад Берлускони был лишен права участвовать в выборах после того, как был признан виновным в финансовых махинациях.

В частности, он не мог принимать участия в парламентских выборах, прошедших в этом году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.