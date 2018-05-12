Грицак розповів про безквартирних СБУшників і покритикував плани "урізати" бюджет СБУ

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Субота, 12 травня 2018, 15:03

Станом на травень 2018 року близько 5 тисяч військовослужбовців СБУ потребують житла. 

Про це на брифінгу у Черкасах 12 травня повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"На сьогодні трохи більше 2 тис. військовослужбовців центрального апарату СБУ потребують житла, трохи більше 3 тис. - у регіональних органах", - зазначив він.

Грицак додав, що СБУ розпочала "активно будувати житло, не лише у Києві, а й у регіонах".

За його словами, з 2015 до 2017 р. у СБУ було "виділено, придбано, побудовано 1207 квартир для військовослужбовців".

"В першу чергу ми виділяємо житло учасникам АТО, хто брав участь у війні на сході, членам сімей тих, хто загинув там", - заявив глава СБУ.

Він також додав, що негативно ставиться до заяв глави Мінфіну Олександра Данилюка щодо скорочення фінансування СБУ

"Негативно (ставлюся - ред.) ... Бо не скажу, що співробітники СБУ "жирують" на сьогодні. Фінансування, яке виділяється СБУ, йде на грошове утримання військовослужбовців і працівників СБУ. Ми надзвичайно мало коштів отримуємо на розвиток, на будівництво житла для військовослужбовців. Тому вважаю, що це не є правильно", - заявив Грицак.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про необхідність скорочення витрат на Генеральну прокуратуру і Службу безпеки.  За його словами, таке скорочення буде компенсатором втрат при веденні податку на виведений капітал, який не підтримали у Міжнародному валютному фонді через ризики для економіки.

Нагадаємо, у 2016 р. громада Голосіївського району Києва кілька тижнів поспіль блокувала будівництво ЖК "Берген" на вул.Потєхіна, 9, яке велося впритул до Нацпарку. 

Екологи зявляли, що скандальне будівництво на замовлення СБУ кварталу з 13-ти 27-поверхових будинків на території військової частини Е6642 по вул.Потєхіна,9 у Києві створює серйозні екологічні ризики для Голосіївського лісу.

У СБУ заявили, що Служба безпеки України просить забудовника багатоповерхового будинку по вулиці Потєхіна, 9 призупинити роботи через соціальну напругу.

Теми: СБУ Грицак бюджет
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