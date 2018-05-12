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Грицак рассказал о бесквартирных СБУшников и покритиковал планы "урезать" бюджет СБУ

Суббота, 12 мая 2018, 15:03

По состоянию на май 2018 около 5 тыс. военнослужащих СБУ нуждаются в жилье.

Об этом на брифинге в Черкассах 12 мая сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"На сегодняшний день немного больше 2 тыс. военнослужащих центрального аппарата СБУ нуждаются в жилье, чуть более 3 тыс. - в региональных органах", - отметил он.

Грицак добавил, что СБУ начала "активно строить жилье не только в Киеве, но и в регионах".

По его словам, с 2015 до 2017 г. в СБУ было "выделено, приобретено, построено 1207 квартир для военнослужащих".

"В первую очередь мы выделяем жилье участникам АТО, кто участвовал в войне на востоке, членам семей погибших там", - заявил глава СБУ.

Он также добавил, что негативно относится к заявлениям главы Минфина Александра Данилюка по сокращению финансирования СБУ и ГПУ.

"Негативно (отношусь - ред.)... Потому не скажу, что сотрудники СБУ "жируют" на сегодня. Финансирование, которое выделяется на СБУ, идет на денежное содержание военнослужащих и работников СБУ. Мы очень мало средств получаем на развитие, на строительство жилья для военнослужащих. Поэтому считаю, что это не правильно", - заявил Грицак.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасностиПо его словам, такое сокращение будет компенсатором потерь при ведении налога на выведенный капитал, который не поддержали в Международном валютном фонде из-за рисков для экономики.

Напомним, в 2016 г. община Голосеевского района Киева несколько недель подряд блокировала строительство ЖК "Берген" на ул.Потехина, 9, которое велось вплоть к Нацпарку. 

Экологи зявляли, что скандальное строительство на заказ СБУ квартала из 13-ти 27-этажных домов на территории воинской части Е6642 по ул.Потехина, 9 в Киеве создает серьезные экологические риски для Голосеевского леса.

В СБУ заявили, что Служба безопасности Украины просит застройщика многоэтажного дома на Потехина, 9 приостановить работы из-а социальной напряженности

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУГрицакбюджет
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