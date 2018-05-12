Через побиття українця у Польщі відкрили кримінальне провадження

За фактом побиття громадянина України, внаслідок чого потерпілий зазнав травм та потрапив до лікарні, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Про це УП повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його даними, український консул відвідав українця у лікарні та провів зустріч з лікарем. Також 11 травня відбулася розмова із сім'єю потерпілого під Варшавою.

"Йшлося про необхідність приїзду рідних до медичного закладу, в якому він перебуває. Консул звернувся до ДМСУ з клопотанням терміново виготовити закордонні паспорти рідним, а також - до Генконсульства Польщі в Луцьку про термінове оформлення візи. Приїзд рідних очікується 15 травня", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, 52-річний заробітчанина з Тернопільщини побили у містечку Ґлоскув поблизу Варшави 3 травня. Чоловік отримав ушкодженнями голови та був госпіталізований до центральної клінічної лікарні у Варшаві.

11 травня його стан різко погіршився.

Поліція з м.П’ясечно розшукує винуватців побиття та відкрила кримінальне провадження, за розвитком справи слідкує місцева прокуратура. Усіх хто знає, де перебувають винуватці побиття, просять повідомляти до поліції в П’ясечне.