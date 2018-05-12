Из-за избиения украинца в Польше начали уголовное производство

По факту избиения гражданина Украины, в результате чего пострадавший получил травмы и попал в больницу, начато уголовное производство, проводятся следственные действия.

Об этом УП сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его данным, украинский консул посетил гражданина Украины в больнице и провел встречу с врачом. Также 11 мая состоялась беседа с семьей пострадавшего под Варшавой.

"Речь шла о необходимости приезда родных в медицинское учреждение, в котором он находится. Консул обратился к Госпогранслужбе Украины с ходатайством срочно изготовить загранпаспорта родным, а также - в Генконсульство Польши в Луцке о срочном оформлении визы. Приезд родных ожидается 15 мая", - сообщил Кирилич.

Напомним, 52-летнего заробитчанина с из Тернопольской обл. избили в городке Глоскув близ Варшавы 3 мая. Мужчина получил повреждения головы и был госпитализирован в центральную клиническую больницу в Варшаве.

11 мая его состояние резко ухудшилось.

Полиция из г.Пьясечно разыскивает виновников избиения и открыла уголовное производство, за развитием дела следит местная прокуратура. Всех кто знает, где находятся виновники избиения, просят сообщать в полицию в Пьясечно.