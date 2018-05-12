КНДР назвала дату закриття ядерного полігону

Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов

Про це повідомила національна новинна агенція КНДР, передає Reuters.

"Інститут ядерної зброї та інші відповідні установи проводять технічні заходи щодо демонтажу ядерного полігону КНДР в цілях забезпечення прозорості припинення ядерних випробувань", - йдеться у заяві.

Згідно з повідомленням, демонтаж ядерного полігону передбачає обрушення всіх тунелів за допомогою вибухів, блокування входів і ліквідацію всіх умов для спостереження, приміщень для досліджень та постів охорони.

Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.

Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських та американських журналістів.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.

Європейська правда