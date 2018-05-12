КНДР назвала дату закрытия ядерного полигона

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Суббота, 12 мая 2018, 17:46

Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий

Об этом сообщила национальное новостное агентство КНДР, передает Reuters.

"Институт ядерного оружия и другие соответствующие учреждения проводят технические мероприятия по демонтажу ядерного полигона КНДР в целях обеспечения прозрачности прекращения ядерных испытаний", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей при помощи взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Европейская правда

Темы: КНДР ядерное оружие
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