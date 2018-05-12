Українцю загрожує смертна кара в Ірані. Консул взяв його на поруки

Українському морякові Андрію Новiчкову в Ірані загрожує смертна кара, якщо його визнають винним у вбивстві іранця, який вистрибнув за борт.

Про це йдеться в петиції з закликом захистити Новічкова, опублікованій 10 травня на сайті президента.

"17 січня 2017 року о 08:37 на судні Arezoo, під прапором Ірану, порт приписки Qeshm стався інцидент. Молодший рядовий матрос Mohammad Bahranpoor, за національністю іранець, вистрибнув за борт. Свідком цієї події став Андрій Олександрович Новiчков. Єдиний християнин, громадянин України на борту судна", - йдеться в петиції.

Після цього Новічкову пред'явили звинувачення у вбивстві.

Разом з тим, як повідомив "Українській правді" в суботу начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, справа Новічкова перебуває на особливому контролі МЗС та посольства України в Ірані.

За його словами, наразі розслідування у справі завершено, проведена страхова експертиза, невдовзі матеріали будуть передані до суду.

"З першого дня після надходження інформації про арешт Андрія Новічкова посольство підтримувало постійний зв'язок з ним та його родичами, надало допомогу у пошуку адвоката, якого рекомендувало представництво ITF в Ірані. Консул відвідав його у місці тимчасового тримання, був присутній на всіх засіданнях у справі. Посольство контролювало виконання компанією судовласником зобов’язань за трудовим контрактом", - розповів Кирилич.

За його словами, у вересні 2017 року консул взяв Новічкова на поруки, що є винятковою практикою, і моряка випустили з в'язниці.

"Після цього постало питання місця його проживання та харчування, отримання дозволу на перебування в Ірані - все це вирішував консул, як і медичне обстеження після виходу із в’язниці, передачу необхідних речей", - додав Кирилич.

Також, за його словами, зараз опрацьовується питання щодо оплати послуг адвоката за кошти бюджету.

Водночас керівник проектів одеської доброчинної організації "Фонд допомоги моряками "Ассоль" Андрій Шевченко у коментарі Громадському радіо повідомив, що Новічкова можуть обміняти на іранського громадянина, затриманого в Україні.

"За попередньою інформацією, в Україні затримали громадянина Ірану, який, можливо, є родичем когось із правління. Іранська влада пропонувала його обміняти", — пояснив Шевченко.