Украинцу грозит смертная казнь в Иране. Консул взял его на поруки

Украинскому моряку Андрею Новичкову в Иране грозит смертная казнь, если его признают виновным в убийстве иранца, который выпрыгнул за борт.

Об этом говорится в петиции с призывом защитить Новичкова, опубликованной 10 мая на сайте президента.

"17 января 2017 в 08:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого события стал Андрей Александрович Новичков. Единственный христианин, гражданин Украины на борту судна", - говорится в петиции.

После этого Новичкову предъявили обвинение в убийстве.

Вместе с тем, как сообщил "Украинской правде" в субботу начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, дело Новичкова находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Иране.

По его словам, в настоящее время расследование по делу завершено, проведена страховая экспертиза, вскоре материалы будут переданы в суд.

Андрей Новичков Фото ТСН.ua

"С первого дня после поступления информации об аресте Андрея Новичкова посольство поддерживало постоянную связь с ним и его родственниками, оказало помощь в поиске адвоката, которого рекомендовало представительство ITF в Иране. Консул посетил его в месте временного содержания, присутствовал на всех заседаниях по делу. Посольство контролировало выполнение компанией судовладельцем обязательств по трудовому контракту", - рассказал Кирилич.

По его словам, в сентябре 2017 года консул взял Новичкова на поруки, что является исключительной практикой, и моряка выпустили из тюрьмы.

"После этого встал вопрос места его проживания и питания, получения разрешения на пребывание в Иране - все это решал консул, как и медицинское обследование после выхода из тюрьмы, передачу необходимых вещей", - добавил Кирилич.

Также, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос по оплате услуг адвоката за счет бюджета.

В то же время руководитель проектов одесской благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко в комментарии Громадському радіо сообщил, что Новичкова могут обменять на иранского гражданина, задержанного в Украине.

"По предварительной информации, в Украине задержали гражданина Ирана, который, возможно, является родственником кого-то из правления. Иранские власти предлагали его обменять", - пояснил Шевченко.