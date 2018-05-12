На Луганщині в будинку бойовика знайшли арсенал зброї

У Лисичанську на Луганщині за місцем мешкання бойовика ОРЛО поліцейські вилучили цілий арсенал зброї.

Як повідомляє поліція Луганщини, в ході проведення операції "Зброя та вибухівка" поліцейські провели санкціонований обшук одного з домоволодінь м. Лисичанськ, де раніше мешкав 51-річний чоловік, який наразі перебуває у розшуку, як бойовик так званої "ЛНР".

В ході обшуку, на горищі будинку поліцейські виявили та вилучили: РПГ-26, РПО-О (Шмель), протипіхотну міну МОН-50, електричний детонатор ЕДП-р, три корпуси гранат РГД-5 та три запали УЗРГМ.

Вилучене спрямовано на дослідження. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".