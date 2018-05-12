На Луганщині в будинку бойовика знайшли арсенал зброї

698 переглядів
Субота, 12 травня 2018, 21:02

У Лисичанську на Луганщині за місцем мешкання бойовика ОРЛО поліцейські вилучили цілий арсенал зброї.

Як повідомляє поліція Луганщини, в ході проведення операції "Зброя та вибухівка" поліцейські провели санкціонований обшук одного з домоволодінь м. Лисичанськ, де раніше мешкав 51-річний чоловік, який наразі перебуває у розшуку, як бойовик так званої "ЛНР".

 
 

В ході обшуку, на горищі будинку поліцейські виявили та вилучили: РПГ-26, РПО-О (Шмель), протипіхотну міну МОН-50, електричний детонатор ЕДП-р, три корпуси гранат РГД-5 та три запали УЗРГМ.

 
 

Вилучене спрямовано на дослідження. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Теми: Луганська область поліція
powered by lun.ua
По темі
Обстріл селища на Луганщині: зруйновано будинки, люди без газу й світла 9 травня 2018, 13:43
У поліції Луганщини з'явився новий голова 5 травня 2018, 18:15
На шахті "Золоте" стався прорив води, є загроза затоплення - МТОТ 5 травня 2018, 05:15
Усі новини
Головні новини
Українцю загрожує смертна кара в Ірані. Консул взяв його на поруки
Під Сєвєродонецьком через обстріл бойовиків горить ліс
КНДР назвала дату закриття ядерного полігону
Політв'язень Кольченко втретє з початку року відсидів у ШІЗО
Усі новини
здоров'я

4 програми, корисні для наших очей

Made in Ukraine

13 українських брендів, які шиють чоловічий одяг