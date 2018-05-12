Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині в будинку бойовика знайшли арсенал зброї

Субота, 12 травня 2018, 21:02

У Лисичанську на Луганщині за місцем мешкання бойовика ОРЛО поліцейські вилучили цілий арсенал зброї.

Як повідомляє поліція Луганщини, в ході проведення операції "Зброя та вибухівка" поліцейські провели санкціонований обшук одного з домоволодінь м. Лисичанськ, де раніше мешкав 51-річний чоловік, який наразі перебуває у розшуку, як бойовик так званої "ЛНР".

 
 

В ході обшуку, на горищі будинку поліцейські виявили та вилучили: РПГ-26, РПО-О (Шмель), протипіхотну міну МОН-50, електричний детонатор ЕДП-р, три корпуси гранат РГД-5 та три запали УЗРГМ.

 
 

Вилучене спрямовано на дослідження. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Теми: Луганська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Луганська область
Великі втрати і погане забезпечення: окупанти на Луганщині не хочуть воювати – штаб
Окупанти вивезли близько 300 дітей з ТОТ Луганщини в російську Калмикію – спротив
Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: