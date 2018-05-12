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На Луганщине в доме боевика нашли арсенал оружия

Суббота, 12 мая 2018, 21:02

В Лисичанске Луганской области по месту жительства боевика ОРЛО полицейские изъяли целый арсенал оружия.

Как сообщает полиция Луганской области, в ходе проведения операции "Оружие и взрывчатка" полицейские провели санкционированный обыск одного из домовладений г. Лисичанск, где ранее жил 51-летний мужчина, который сейчас находится в розыске, как боевик так называемой "ЛНР".

 
 

В ходе обыска, на чердаке дома полицейские обнаружили и изъяли: РПГ-26, РПО-О (Шмель), противопехотную мину МОН-50, электрический взрыватель ЭДП-р, три корпуса гранат РГД-5 и три запала УЗРГМ.

 
 

Изъятое направлено на исследование. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Темы: Луганская областьполиция
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