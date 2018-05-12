У Вірменії Пашинян сформував новий уряд

У Вірменії повністю сформований Кабінет міністрів. У суботу президент країни Армен Саркісян підписав укази про призначення нових членів уряду.

Як повідомляє Радіо Азатутюн, все призначення зроблені за пропозицією прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Мгер Григорян призначений віце-прем'єром, Зограб Мнацаканян призначений міністром закордонних справ, Мане Танділян - міністром праці та соціальних питань, Атом Джанджугазян - міністром фінансів, Артак Зейналян - міністром юстиції, Арсен Торосян - міністром охорони здоров'я, Артур Хачатрян - міністром сільського господарства, Левон Ваградян - міністром спорту і у справах молоді.

Арцвік Мінасян був призначений міністром економічного розвитку і інвестицій, Ерік Григорян - міністром охорони природи, Ашот Акопян - міністром транспорту, зв'язку та інформаційних технологій, Грач'я Ростомян - міністром з надзвичайних ситуацій, Артур Григорян - міністром енергетичних інфраструктур і природних ресурсів, Ліліт Мукунц - міністром культури.

Раніше цього тижня за поданням прем'єра Арарат Мірзоян був призначений першим віце-прем'єром, а Тигран Авінян віце-прем'єром.

На посаду міністра оборони Вірменії був призначений Давид Тоноян, Сурен Папікян був призначений міністром територіального управління і розвитку, Араік Арутюнян - міністром освіти і науки, а Мхітар Айрапетян - міністром діаспори.

На посади начальника поліції і директора Служби національної безпеки були призначені, відповідно, Валерій Осипян і Артур Ванецян.

Як відомо, Пашинян став лідером опозиції на тлі масштабних мітингів у країні, після чого парламент з другої спроби обрав його прем'єром.