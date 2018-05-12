В Армении Пашинян сформировал новое правительство

В Армении полностью сформирован Кабинет министров. В субботу президент страны Армен Саркисян подписал указы о назначении новых членов правительства.

Как сообщает Радио Азатутюн, все назначения произведены по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Мгер Григорян назначен вице-премьером, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел, Мане Тандилян - министром труда и социальных вопросов, Атом Джанджугазян – министром финансов, Артак Зейналян – министром юстиции, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Артур Хачатрян – министром сельского хозяйства, Левон Ваградян – министром спорта и по делам молодежи.

Арцвик Минасян был назначен министром экономического развития и инвестиций, Эрик Григорян – министром охраны природы, Ашот Акопян – министром транспорта, связи и информационных технологий, Грачья Ростомян – министром по чрезвычайным ситуациям, Артур Григорян – министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Лилит Мукунц – министром культуры.

Ранее на этой неделе по представлению премьера Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян вице-премьером.

На должность министра обороны Армении был назначен Давид Тоноян, Сурен Папикян был назначен министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян - министром образования и науки, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры.

На должности начальника полиции и директора Службы национальной безопасности были назначены, соответственно, Валерий Осипян и Артур Ванецян.

Как известно, Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент со второй попытки избрал его премьером.