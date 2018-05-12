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Студентів сумського педуніверситету відправили на практику до Криму

Субота, 12 травня 2018, 23:31
Студентів сумського педуніверситету відправили на практику до Криму

Групу студентів 1-3 курсів Сумського державного педуніверситету ім. А.С. Макаренка відправили на практику до анексованого Криму.

Як повідомляє UA:Суми, студенти перебували в Криму з 27 квітня по 7 травня.

План маршруту було затверджено керівництвом університету: з міста Судак – до перевалу Ангар.

"Відповідно до навчальної програми за спеціальністю "туризм", є в них дисципліна "підвищення професійної майстерності", відповідно до цієї програми студенти повинні пройти 6 категорійних походів. Ці походи ідуть і по нашій місцевості, але є низка походів таких категорій, які потребують гірської підготовки", - пояснив ректор педуніверситету Юрій Лянной.

За його словами, рішення про направлення студентів до Криму було узгоджено з СБУ.

Водночас речниця начальника Управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута заперечила цю інформацію.

"Управлінням СБУ в Сумській області санкцій щодо виїзду студентів для проходження практики не надавалось, оскільки це не передбачено чинним законодавством України", - сказала вона.

Українська правда
Теми: СумиКримСБУ
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