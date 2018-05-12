Студентов Сумского педуниверситета отправили на практику в Крым

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Суббота, 12 мая 2018, 23:31

Группу студентов 1-3 курсов Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко отправили на практику в аннексированный Крым.

Как сообщает UA:Сумы, студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая.

План маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак - до перевала Ангар.

"Согласно учебной программе по специальности "туризм", у них есть дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке", - пояснил ректор педуниверситета Юрий Лянной.

По его словам, решение о направлении студентов в Крым было согласовано с СБУ.

В то же время пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута опровергла эту информацию.

"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - сказала она.

Украинская правда
Темы: Сумы Крым СБУ
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