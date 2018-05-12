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Меркель: Україна непокоїть нас, щодня є людські втрати

Субота, 12 травня 2018, 23:50

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила глибоке занепокоєння з приводу постійних порушень режиму припинення вогню на сході України.

Про це вона заявила під час перебування в Італії у місті Ассізі, куди прибула, щоб отримати премію миру, повідомляє Радіо Свобода.

"Україна непокоїть нас. І в "нормандському форматі", який об’єднує Німеччину, Францію, Росію і Україну, ми намагаємося втілювати мінські домовленості", ‒ заявила Меркель.

"Але щоночі перемир’я порушується, щодня є людські втрати", ‒ сказала вона.

Меркель нагородив "Лампою миру святого Франциска" чернечий орден францисканців за "її роботу задля примирення, підтримку мирного співіснування між народами". Цю традиційну премію неофіційно називають "католицькою Нобелівською премією миру".

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельНімеччинаДонбас
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