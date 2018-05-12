Меркель: Україна непокоїть нас, щодня є людські втрати
Субота, 12 травня 2018, 23:50
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила глибоке занепокоєння з приводу постійних порушень режиму припинення вогню на сході України.
Про це вона заявила під час перебування в Італії у місті Ассізі, куди прибула, щоб отримати премію миру, повідомляє Радіо Свобода.
"Україна непокоїть нас. І в "нормандському форматі", який об’єднує Німеччину, Францію, Росію і Україну, ми намагаємося втілювати мінські домовленості", ‒ заявила Меркель.
"Але щоночі перемир’я порушується, щодня є людські втрати", ‒ сказала вона.
Меркель нагородив "Лампою миру святого Франциска" чернечий орден францисканців за "її роботу задля примирення, підтримку мирного співіснування між народами". Цю традиційну премію неофіційно називають "католицькою Нобелівською премією миру".