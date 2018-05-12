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Меркель: Украина беспокоит нас, ежедневно есть человеческие потери

Суббота, 12 мая 2018, 23:50

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую обеспокоенность по поводу постоянных нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом она заявила во время пребывания в Италии в городе Ассизи, куда прибыла, чтобы получить премию мира, сообщает Радио Свобода.

"Украина беспокоит нас. И в "нормандском формате", который объединяет Германию, Францию, Россию и Украину, мы стараемся воплощать минские договоренности", - заявила Меркель.

"Но каждую ночь перемирие нарушается, ежедневно есть человеческие потери", - сказала она.

Меркель наградил "Лампой мира святого Франциска" монашеский орден францисканцев за "ее работу для примирения, поддержку мирного сосуществования между народами". Эту традиционную премию неофициально называют "католической Нобелевской премией мира".

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Темы: МеркельГерманияДонбасс
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