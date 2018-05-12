Меркель: Украина беспокоит нас, ежедневно есть человеческие потери

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Суббота, 12 мая 2018, 23:50

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую обеспокоенность по поводу постоянных нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом она заявила во время пребывания в Италии в городе Ассизи, куда прибыла, чтобы получить премию мира, сообщает Радио Свобода.

"Украина беспокоит нас. И в "нормандском формате", который объединяет Германию, Францию, Россию и Украину, мы стараемся воплощать минские договоренности", - заявила Меркель.

"Но каждую ночь перемирие нарушается, ежедневно есть человеческие потери", - сказала она.

Меркель наградил "Лампой мира святого Франциска" монашеский орден францисканцев за "ее работу для примирения, поддержку мирного сосуществования между народами". Эту традиционную премию неофициально называют "католической Нобелевской премией мира".

Темы: Меркель Германия Донбасс
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