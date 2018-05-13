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ДТП на Кіровоградщині: 4 загиблих, 2 травмованих

Неділя, 13 травня 2018, 00:10
ДТП на Кіровоградщині: 4 загиблих, 2 травмованих

Внаслідок ДТП у Знам'янському районі Кіровоградської області загинули 4 людини, у тому числі 2 дітей 2016 та 2017 р.н.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 12 травня на автодорозі Кропивницький-Знам’янка неподалік с. Суботці.

"12 травня о 19:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Кропивницький-Знам’янка неподалік с. Суботці.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів "Toyota" та "Volkswagen" загинули 4 особи, у тому числі двоє дітей 2016 та 2017 р.н., які перебували в автомобілі "Toyota Highlander", - йдеться у повідомленні.

 
Фото - ДСНС
 

Двох травмованих госпіталізували до Знам’янської центральної районної лікарні.

"Рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка за допомогою спеціального інструменту вивільнили тіло загиблого водія з понівеченого автомобіля "Toyota", - зазначили в ДСНС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКропивницький
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