ДТП на Кировоградщине: 4 погибших, 2 травмированных

В результате ДТП в Знаменском районе Кировоградской области погибли 4 человека, в том числе 2 детей 2016 и 2017 г.р.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 мая на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Суботцы.

"12 мая в 19:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Суботцы.

В результате столкновения двух легковых автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander", - говорится в сообщении.

Два человека госпитализириваны в Знаменской центральной районной больнице.

Фото - ГСЧС

"Спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка с помощью специального инструмента освободили тело погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota", - отметили в ДСНС.