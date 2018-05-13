ДТП на Кировоградщине: 4 погибших, 2 травмированных

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Воскресенье, 13 мая 2018, 00:10

В результате ДТП в Знаменском районе Кировоградской области погибли 4 человека, в том числе 2 детей 2016 и 2017 г.р.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 мая на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Субоци.

"12 мая в 19:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Субоци.

В результате столкновения двух легковых автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander", - говорится в сообщении.

Два человека госпитализириваны в Знаменской центральной районной больнице.

 
Фото - ГСЧС 
 

"Спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка с помощью специального инструмента освободили тело погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota", - отметили в ДСНС.

Темы: ДТП Кировоград
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