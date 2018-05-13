Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП на Кировоградщине: 4 погибших, 2 травмированных

Воскресенье, 13 мая 2018, 00:10
ДТП на Кировоградщине: 4 погибших, 2 травмированных

В результате ДТП в Знаменском районе Кировоградской области погибли 4 человека, в том числе 2 детей 2016 и 2017 г.р.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 мая на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Суботцы.

"12 мая в 19:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Суботцы.

В результате столкновения двух легковых автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander", - говорится в сообщении.

Два человека госпитализириваны в Знаменской центральной районной больнице.

 
Фото - ГСЧС 
 

"Спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка с помощью специального инструмента освободили тело погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota", - отметили в ДСНС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКропивницкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: