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США: З IP-адреси, зареєстрованої в Україні, провели атаку на сайт виборчкому в Теннессі

Неділя, 13 травня 2018, 02:40
США: З IP-адреси, зареєстрованої в Україні, провели атаку на сайт виборчкому в Теннессі

Сайт виборчого комітету округу Нокс (штат Теннессі) вивели з ладу на годину у результаті хакерської атаки, яку провели з IP-адреси, зареєстрованої в Україні.

Про це повідомляє Associated Press.

Заступник директора з інформаційних технологій округу Нокс Девід Болл заявив, що інцидент стався 1 травня у ході виборів мера округу.

За його словами, мова йде про кібератаку, наслідки якої були посилені "підозріло великою кількістю іноземних користувачів", які запросили доступ на сайт.

"З огляду на побічні докази, особливо фактор одночасності зловмисного втручання з української IP-адреси, я вважаю розумним принаймні припустити, що за подією стояв чийсь злий умисел", - підкреслив Болл.

Заступник директора з інформаційних технологій округу зазначив, що запити на доступ на сайт 1 травня надходили від користувачів із близько 100 країн.

Водночас він запевнив, що кібератака не завдала ніякої шкоди голосуванню і підбиттю підсумків.

Сайт не функціонував протягом приблизно однієї години після закриття виборчих дільниць. 

Виявити джерело атаки допомогла спеціальна програма Sword & Shield.

Теми: СШАУкраїнахакеривибори
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