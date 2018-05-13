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С IP-адреса, зарегистрированного в Украине, провели атаку на сайт избиркома в Теннесси

Воскресенье, 13 мая 2018, 02:40
С IP-адреса, зарегистрированного в Украине, провели атаку на сайт избиркома в Теннесси

Сайт избирательного комитета округа Нокс (штат Теннесси) вывели из строя на час в результате хакерской атаки, совершенной с IP-адреса, зарегистрированного в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл заявил, что инцидент произошел 1 мая в ходе выборов мэра округа.

По его словам, речь идет о кибератаке, последствия которой были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел", - подчеркнул Болл.

Заместитель директора по информационным технологиям округа отметил, что запросы на доступ на сайт 1 мая поступали от пользователей из около 100 стран.

В то же время он заверил, что кибератака не принесла никакого вреда голосованию и подведению итогов.

Сайт не функционировал в течение примерно одного часа после закрытия избирательных участков.

Выявить источник атаки помогла специальная программа Sword & Shield.

Темы: СШАУкраинахакерывиборы
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