Українець Нікішин виграв "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Парижі
Український шпажист Богдан Нікішин виборов срібну медаль на етапі Кубка світу у Парижі.
Про це повідомляє XSport.
Маючи другий номер посіву, у стартовому поєдинку лідер збірної України мінімально переміг іспанця Юлена Перейру (14:13).
В 1/16 фіналу Нікішин був сильнішим за Квон Ен Чжуна (5:4) з Південної Кореї.
Потім розібрався з венесуельцем Франциско Лімардо (9:1) і здобув путівку в півфінал турніру, здолавши американця Кертіса Макдональда (15:10).
На етапі 1/2 фіналу українець вибив з боротьби корейця Пак Кен Ду (15:9), а у вирішальному поєдинку програв дворазовому чемпіону світу Миколі Новосьолову (13:15) з Естонії.
Для Нікішина ця медаль стала четвертою в нинішньому сезоні.
В активі українського шпажиста вже було два "срібла", які він виграв у швейцарському Берні і німецькому Хайденхаймі, та "золото" на аналогічному турнірі у Ванкувері.