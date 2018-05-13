Українець Нікішин виграв "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Парижі

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Неділя, 13 травня 2018, 04:27

Український шпажист Богдан Нікішин виборов срібну медаль на етапі Кубка світу у Парижі.

Про це повідомляє XSport.

Маючи другий номер посіву, у стартовому поєдинку лідер збірної України мінімально переміг іспанця Юлена Перейру (14:13).

В 1/16 фіналу Нікішин був сильнішим за Квон Ен Чжуна (5:4) з Південної Кореї.

Потім розібрався з венесуельцем Франциско Лімардо (9:1) і здобув путівку в півфінал турніру, здолавши американця Кертіса Макдональда (15:10).

На етапі 1/2 фіналу українець вибив з боротьби корейця Пак Кен Ду (15:9), а у вирішальному поєдинку програв дворазовому чемпіону світу Миколі Новосьолову (13:15) з Естонії.

Для Нікішина ця медаль стала четвертою в нинішньому сезоні.

В активі українського шпажисти вже було два "срібла", які він виграв у швейцарському Берні і німецькому Хайденхаймі, та "золото" на аналогічному турнірі у Ванкувері.

Теми: спорт
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