Украинец Никишин выиграл "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже
Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Париже.
Об этом сообщает XSport.
Имея второй номер посева, в стартовом поединке лидер сборной Украины минимально победил испанца Юлена Перейру (14:13).
В 1/16 финала Никишин был сильнее Квон Ен Чжуна (5:4) из Южной Кореи.
Затем разобрался с венесуэльцем Франциско Лимардо (9:1) и получил путевку в полуфинал турнира, одолев американца Кертиса Макдональда (15:10).
На этапе 1/2 финала украинец выбил из борьбы корейца Пак Кен Ду (15 9), а в решающем поединке проиграл двукратному чемпиону мира Николаю Новоселову (13:15) из Эстонии.
Для Никишина эта медаль стала четвертой в нынешнем сезоне.
В активе украинского шпажиста уже два "серебра", которые он выиграл в швейцарском Берне и немецком Хайденхайме, и "золото" на аналогичном турнире в Ванкувере.