Украинец Никишин выиграл "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Париже.

Об этом сообщает XSport.

Имея второй номер посева, в стартовом поединке лидер сборной Украины минимально победил испанца Юлена Перейру (14:13).

В 1/16 финала Никишин был сильнее Квон Ен Чжуна (5:4) из Южной Кореи.

Затем разобрался с венесуэльцем Франциско Лимардо (9:1) и получил путевку в полуфинал турнира, одолев американца Кертиса Макдональда (15:10).

На этапе 1/2 финала украинец выбил из борьбы корейца Пак Кен Ду (15 9), а в решающем поединке проиграл двукратному чемпиону мира Николаю Новоселову (13:15) из Эстонии.

Для Никишина эта медаль стала четвертой в нынешнем сезоне.

В активе украинского шпажиста уже два "серебра", которые он выиграл в швейцарском Берне и немецком Хайденхайме, и "золото" на аналогичном турнире в Ванкувере.