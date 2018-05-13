Вибухи у 3 церквах Індонезії: є загиблі

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Неділя, 13 травня 2018, 06:25

У результаті вибухів на території трьох католицьких церков в Індонезії загинули щонайменше 6 людей.

Про це повідомляє AFP.

Вибухи сталися під час ранкової недільної меси 13 травня в місті Сурабая, провінція Східна Ява.

Reuters з посиланням на представника поліції Франса Барунга Мангера пише, що атаку провели смертники.

Агентство повідомляє про щонайменше 6 загиблих та 35 поранених. За словами поліції, кількість жертв може зрости.

Поліція оточила райони, які атакували смертники.

Правоохоронці проводять впізнання жертв. Ведеться розслідування інциденту.

Теми: вибух
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