Вибухи у 3 церквах Індонезії: є загиблі
Неділя, 13 травня 2018, 06:25
У результаті вибухів на території трьох католицьких церков в Індонезії загинули щонайменше 6 людей.
Про це повідомляє AFP.
#BREAKING Six killed, dozens hurt in Indonesia church attacks: police— AFP news agency (@AFP) 13 травня 2018 р.
Вибухи сталися під час ранкової недільної меси 13 травня в місті Сурабая, провінція Східна Ява.
Reuters з посиланням на представника поліції Франса Барунга Мангера пише, що атаку провели смертники.
Агентство повідомляє про щонайменше 6 загиблих та 35 поранених. За словами поліції, кількість жертв може зрости.
Поліція оточила райони, які атакували смертники.
Правоохоронці проводять впізнання жертв. Ведеться розслідування інциденту.