Взрывы в 3 церквях Индонезии: есть погибшие

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Воскресенье, 13 мая 2018, 06:25

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщает AFP.

Взрывы произошли во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангера пишет, что атаку провели смертники.

Агентство сообщает о не менее 6 погибших и 35 раненых. По словам полиции, число жертв может возрасти.

Полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.

Правоохранители проводят опознание жертв. Ведется расследование инцидента

Темы: взрыв
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