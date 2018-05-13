Взрывы в 3 церквях Индонезии: есть погибшие

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Six killed, dozens hurt in Indonesia church attacks: police — AFP news agency (@AFP) May 13, 2018

Взрывы произошли во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангера пишет, что атаку провели смертники.

Агентство сообщает о не менее 6 погибших и 35 раненых. По словам полиции, число жертв может возрасти.

Полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.

Правоохранители проводят опознание жертв. Ведется расследование инцидента