У Києві через марафон змінено рух транспорту

13 травня у зв’язку із проведенням спортивного заходу "Kyiv Euro Marathon 2018" вносяться зміни до руху тролейбусів маршрутів № 12 та № 40 та автобусів маршрутів № 5 та № 20.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Марафон пройде за маршрутом: НСК "Олімпійський" – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська (до вул. Івана Кудрі) – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК "Олімпійський".

Від початку руху 13 травня (орієнтовно до 16:00) вносяться зміни до руху:

автобусів маршруту № 5 у напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за звичайною трасою, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська, далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 20 від ж/м Корчувате до ст. м. "Либідська".

тролейбусів маршруту № 12 на двох ділянках:

від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

від залізничного вокзалу до Ботанічного саду (за маршрутом руху тролейбусів № 14).

тролейбусів маршруту № 40 від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

Додатково від початку руху орієнтовно до 16:00 для забезпечення пасажирських перевезень організовується рух автобусів № 40ТР "Залізничний масив – вулиця Жилянська" за маршрутом:

вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – вул. Протасів яр – вул. Івана Федорова – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів яр – вул. Солом’янська – вул. Волгоградська.

13 травня перевезення пасажирів автобусами маршруту № 40ТР "Залізничний масив – вулиця Жилянська" здійснюється безкоштовно.

На час проведення заходу скасовується зупинка тролейбусів маршрутів №№ 3, 12, 14, 40 та автобусів маршруту № 69 "НСК "Олімпійський" на вул. Жилянській.

До руху маршрутів, що працюють у таксомоторному режимі, також будуть внесені зміни на час проведення заходів.