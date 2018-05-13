В Киеве из-марафона изменено движение транспорта

13 мая в связи с проведением спортивного мероприятия "Kyiv Euro Marathon 2018" вносятся изменения в движения троллейбусов маршрутов № 12 и № 40 и автобусов маршрутов № 5 и № 20.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Марафон пройдет по маршруту: НСК "Олимпийский" - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская (до ул. Ивана Кудри) - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский".

С начала движения 13 мая (ориентировочно до 16:00) вносятся изменения в движение:

автобусов маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по обычной трассе, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ст. м. "Лыбидская".

троллейбусов маршрута №12 на двух участках:

от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения троллейбусов № 14).

троллейбусов маршрута № 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Дополнительно от начала движения ориентировочно до 16:00 для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение автобусов № 40ТР "Железнодорожный массив - улица Жилянская" по маршруту:

ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - ул. Волгоградская.

13 мая перевозки пассажиров автобусами маршрута № 40ТР "Железнодорожный массив - улица Жилянская" осуществляется бесплатно.

На время проведения мероприятия отменяется остановка троллейбусов маршрутов №№ 3, 12, 14, 40 и автобусов маршрута № 69 "НСК" Олимпийский "на ул. Жилянской.

В движение маршрутов, работающих в таксомоторном режиме, также будут внесены изменения на время проведения мероприятий.