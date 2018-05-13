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У Києві в неділю вітряно, початок тижня в Україні прохолодний

Неділя, 13 травня 2018, 12:51
У Києві в неділю вітряно, початок тижня в Україні прохолодний

У Києві до кінця доби 13 травня очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Водночас 14 травня погоду України визначатиме прохолодне і вологе повітря, очікуються короткочасні дощі від невеликих до помірних, місцями з грозами.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° (в Карпатах 2-5° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-2°), температура вдень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті до 23°.

У Києві - короткочасні дощі; температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.

У вівторок, 15 травня, в західних і східних областях України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°, в західних областях 15-20°.

У Києві 15 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 23-25​​°.

13 травня станом на 9 годину ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 17-20°, в Дніпрі в межах Києва 19°.

Теми: погода
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