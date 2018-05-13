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В Киеве в воскресенье ветрено, начало недели в Украине прохладное

Воскресенье, 13 мая 2018, 12:51
В Киеве в воскресенье ветрено, начало недели в Украине прохладное

В Киеве до конца суток 13 мая ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В то же время, 14 мая погоду Украины будет определять прохладный и влажный воздух, ожидаются кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами с грозами.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° (в Карпатах 2-5° тепла, на почве местами заморозки 0-2°), температура днем 15-20°, в южной части и в Закарпатье до 23°.

В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью около 10°, днем 16-18°.

Во вторник, 15 мая, в западных и восточных областях Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°, в западных областях 15-20°.

В Киеве 15 мая без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.

13 мая по состоянию на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 17-20°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Темы: погода
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