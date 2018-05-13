Діти з України потрапили в ДТП у Білорусі: є загиблий, 6 постраждалих

392 перегляди
Неділя, 13 травня 2018, 14:02

У Кам'янецькому районі Білорусі діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шестеро отримали важкі травми.

Про це повідомляє в неділю Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу д.Мартинюки.

"За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди з футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із важкими травмами були доставлені до Кам'янецької центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.

"Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям", - сказав він.

Повідомляється, що з Бреста і Мінська до Кам'янця прибули бригади медиків.

"Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена до Брестської обласної лікарні", - повідомили в міністерстві.

Українська правда
Теми: Білорусь ДТП футбол
powered by lun.ua
По темі
Лукашенко проти "приватизації перемоги" у Другій світовій війні 9 травня 2018, 15:08
У Білорусі відправили за ґрати бойовика ОРЛО 7 травня 2018, 23:41
В українського депутата можуть відібрати завод у Білорусі — ЗМІ 4 травня 2018, 12:12
Усі новини
Головні новини
Діти з України потрапили в ДТП у Білорусі: є загиблий, 6 постраждалих
У неділю бойовики стріляли вже 12 разів, поранено 2 військових
У Києві через марафон змінено рух транспорту
Суддя, яка має розглядати справу Штепи, заявила про погрози
Усі новини
Лайфхаки

Ці кулінарні хитрощі допоможуть зробити їжу смачнішою

дослідження

Чому зрілим людям важче концентруватися на роботі, ніж молодим?