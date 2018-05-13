Діти з України потрапили в ДТП у Білорусі: є загиблий, 6 постраждалих

У Кам'янецькому районі Білорусі діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шестеро отримали важкі травми.

Про це повідомляє в неділю Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу д.Мартинюки.

"За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди з футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із важкими травмами були доставлені до Кам'янецької центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.

"Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям", - сказав він.

Повідомляється, що з Бреста і Мінська до Кам'янця прибули бригади медиків.

"Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена до Брестської обласної лікарні", - повідомили в міністерстві.