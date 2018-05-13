Діти з України потрапили в ДТП у Білорусі: є загиблий, 6 постраждалих

У Кам'янецькому районі Білорусі діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шестеро отримали важкі травми.

Про це повідомляє в неділю Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу д.Мартинюки.

"За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди з футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із важкими травмами були доставлені до Кам'янецької центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.

БЕЛТА

"Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям", - сказав він.

Повідомляється, що з Бреста і Мінська до Кам'янця прибули бригади медиків.

"Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена до Брестської обласної лікарні", - повідомили в міністерстві.

БЕЛТА

Пізніше начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді" підтвердив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України і шестеро постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.

"Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області", - повідомив Кирилич.

За його словами, консул України в Бресті зранку виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні. Представник МЗС підтвердив, що двох потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

"На виконання доручення президента України МЗС вживає комплекс заходів з надання допомоги потерпілим під час ДТП у Білорусі українцям", - сказав Кирилич.

Він підкреслив, що для надання допомоги постраждалим залучено найкращих білоруських медичних фахівців.

У той же час, як повідомили БЕЛТА в УДАІ УВС Брестського облвиконкому, мікроавтобус із дітьми зіткнувся з навантажувачем.

"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем Амкодор під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють співробітники ДАІ і слідчо-оперативна група", - поінформували в ДАІ.